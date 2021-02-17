ملخص مباراة ليفربول ولايبزج في دوري الأبطال وهدفا صلاح وماني .. فيديو

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





داني أولمو كان قريبًا من هز شباك ليفربول في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكنها ارتطمت بالقائم.





وتحصل كل من حايدارا وماكيلي على بطاقتين صفراوتين من لايبزيج في الدقيقتين 5، 8.





وفي ثاني ربع ساعة من المباراة، انقلبت السيطرة لـ ليفربول، وكان محمد صلاح قريبًا من هز شباك لايبزيج في الدقيقة 16، لكن جولاتشي حارس مرمى لايبزيج تصدى لتسديدته، لتعود لفيرمينو الذي سدد الكرة في الشباك الخارجية.





وسدد ساديو ماني تسديدة قوية في الدقيقة 23، لكنها مرت بجوار مرمى لايبزيج.





وكاد روبرتسون أن يسجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 32 عندما أطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى لايبزيج بقليل، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.





وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.





هدأت المباراة بعد ذلك واستحوذ ليفربول على مجريات اللقاء، لينتهي بفوزهم بهدفين نظيفين، ليضعوا قدمًا في دور ربع النهائي.





وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين من الآن على ملعب أنفيلد رود