محافظ أسيوط: لم نتعرض لأمطار شديدة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة كانت على أتم الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وأكد أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، بعد التحذيرات التى جاءت من هيئة الأرصاد الجوية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المحافظة لم تتعرض لـ أمطار شديدة ولكن كانت هناك بعض الرياح.





ولفت إلى أن المعدات الخاصة بالمحافظة جاهزة لـ التعامل مع أى أمطار، وأنه كان متواجدا فى الشارع لمعظم ساعات اليوم.





وأشار إلى أنه يطالب المواطنين باتباع التعليمات التى تعلنها المحافظة، وذلك حفاظًا عليهم، مؤكدًا : " نطالب الجميع بالابتعاد عن أعمدة الإنارة".





وأوضح أنه فى حالة حدوث أى شئ يتم التحرك السريع، وأن المحافظة تقوم بعمل انتشار للمعدات.