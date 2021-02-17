ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ أسيوط: لم نتعرض لأمطار شديدة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:02 ص
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة كانت على أتم الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وأكد أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، بعد التحذيرات التى جاءت من هيئة الأرصاد الجوية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المحافظة لم تتعرض لـ أمطار شديدة ولكن كانت هناك بعض الرياح.

ولفت إلى أن المعدات الخاصة بالمحافظة جاهزة لـ التعامل مع أى أمطار، وأنه كان متواجدا فى الشارع لمعظم ساعات اليوم.

وأشار إلى أنه يطالب المواطنين باتباع التعليمات التى تعلنها المحافظة، وذلك حفاظًا عليهم، مؤكدًا : " نطالب الجميع بالابتعاد عن أعمدة الإنارة".

وأوضح أنه فى حالة حدوث أى شئ يتم التحرك السريع، وأن المحافظة تقوم بعمل انتشار للمعدات. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ورياح باردة تضرب الدقهلية.. شاهد

سيارات كسح المياه تنتشر بالإسماعيلية للتعامل مع اماكن تجمع مياه الأمطار

متابعة الموقف لحظة بلحظة.. رفع درجة الاستعداد بدمياط لمواجهة الطقس السيئ

الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو

أمطار غزيرة.. موجة من الطقس السيئ تضرب عددًا من محافظات الجمهورية

ترشيحاتنا

مضى عليها 50 ألف سنة.. روسيا تستخرج فيروسات قديمة من حيوانات منقرضة لدراستها.. صور

وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو: موسيماني أفضل منه لهذا السبب

5 جنيهات رسوما ضريبية على 10 خدمات لصالح صندوق أسر الشهداء

ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا تثير قلق العلماء

رامي رضوان يطالب متابعيه بالدعاء للإعلامي عمرو أديب

أشك في صحة كل عباداتي ماذا أفعل ؟ الإفتاء تقدم حلولًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 2000 متر.. لحظة ثوران بركان «إتنا» في إيطاليا | فيديو وصور

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط