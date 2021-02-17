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رياضة

الأولمبية الدولية تلغي بطولة العالم للملاكمة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية عدة قرارات بشأن رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقررت الأولمبية الدولية إلغاء بطولة العالم المؤهلة لطوكيو مع توزيع أماكن الكوتة المتبقية بواقع لاعب من كل قارة في كل وزن.

ويتم اختيار اللاعبين بواسطة اللجنة من خلال الأفضل ترتيبا على القارة أو صاحب أفضل مركز بعد المؤهلين من البطولة المؤهلة.

كما سيتم توزيع المقاعد المتبقية علي القارات بواقع ٥٣ مقعدا وهم ( ٣٢ رجال -٢١ سيدات ).

وستعتمد اللجنة الأولمبية الدولية هذة المقترحات في نهاية فبراير الجاري، كما تم تحديد منتصف مارس المقبل لإعلان أماكن الكوتة الرسمية لإفريقيا وأسيا وأوقيانوسيا.

وتم تحديد من ١٠ إلى ١٦ مايو المقبل موعدا لإقامة البطولة المؤهلة للأمريكيين، و من إلى ١٠ يونيو المقبل موعدا للبطولة المؤهلة لقارة أوروبا دون تحديد مكان إقامة البطولتين وسيكون ذلك يوم ٢٢ فبراير الجاري.

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