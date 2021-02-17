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رياضة

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك لايبزيج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:27 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي، للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح سجل هدف ليفربول الأول، ليقرب الريدز لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونعرض بعض الأرقام الخاصة بـ محمد صلاح بعد هدفه اليوم في شباك لايبزيج.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف للهدف 24 مع ليفربول في البطولات الأوروبية، معززًا موقعه في المركز الثاني في قائمة هدافي الريدز في تلك البطولات خلف ستيفن جيرارد الذي أحرز 41 هدفًا.

محمد صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم للهدف 24 في مختلف البطولات، متخطيًا عدد أهدافه الموسم الماضي، حيث أحرز 23 هدفًا فقط.

ويعد محمد صلاح هو ثاني أكثر اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى تسجيلًا للأهداف هذا الموسم في مختلف البطولات برصيد 24 هدفًا خلف ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والذي أحرز 30 هدفًا.

وصل محمد صلاح للهدف 118 منذ انضمامه لـ ليفربول، ليصبح الهداف الثالث عشر في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول.
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