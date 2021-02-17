اتجار في البشر وهتك عرض أطفال.. إحالة زعيم أكبر عصابة تسول في القاهرة للمحاكمة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم إبراهيم صبحي خضر أتجر بالبشر بأن، تعامل وآخرين مجهولين في المجني عليهم الأطفال دنيا محمد السيد، أحمد محمد فؤاد ، محمود حمدي جابر، سليمان نصير سليمان بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات وذلك بأن قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي مستغلين

حداثة سنهم وضعف حياتهم ووفروا مكان لإيوائهم واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية.









كما أن المتهم واقع المجني عليها الطفلة دنيا محمد السيد بغير رضاها وذلك بأن قام بتهديدها وحسر عنها بنطالها بالقوة أثناء تواجدها بحديقة أبو وافية وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج وهتك عرض المجني عليه الطفل سليمان نصير سليمان بالقوة وذلك بأن قام بتجريده من ملابسه وملامسة عضوه الذكري بأماكن عورته و هتك عرض المجني عليه الطفل محمود حمدي جابر بالقوة وذلك بأن قام بحسر بنطاله عنه كاشفا عن عوراته تمهيدا لإتيانه دبرا إلا أنه تمكن من الفرار.





كما سرق المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم الأطفال محمود حمدي جابر، مؤمن محمد قاسم، صلاح سامي صلاح كرها عنهم حال حمله سلاح بالطريق العام وذلك بأن قام بإشهار سلاح أبيض في وجههم لبث الرعب في نفوسهم وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروق.









كما أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.



