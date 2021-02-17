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شقيق 2 من ضحايا الإرهاب في ليبيا: ثأر الرئيس لشهدائنا حاجة تشرف وسيسجله التاريخ.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:03 ص
الضربة الجوية بليبيا
الضربة الجوية بليبيا
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محمود محسن
أكد بشير كامل، شقيق 2 من ضحايا الارهاب في ليبيا أنني عند مشاهدة البرومو الخاص بفيلم السرب؛ وجدت أداءً مُشرِّفًا، يمثل القوات المسلحة، بشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من رد الاعتبار والثأر لشهدائنا في ليبيا "حاجة مشرفة، وسجَّلها التاريخ".

ووجّه  شقيق 2 من ضحايا الارهاب، رسالة للإرهابيين، قائلاً "لكل واحد إرهابي، خليك مكانك واعدل فكرك".

وتابع كامل شعرت بالسعادة بعد عرض برومو فيلم السرب، لأنه أكد على الاهتمام بالشهداء والمقاتلين المصريين؛ مما يعطي دفعة معنوية للمواطن المصري.
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