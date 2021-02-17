شقيق 2 من ضحايا الإرهاب في ليبيا: ثأر الرئيس لشهدائنا حاجة تشرف وسيسجله التاريخ.. فيديو

أكد بشير كامل، شقيق 2 من ضحايا الارهاب في ليبيا أنني عند مشاهدة البرومو الخاص بفيلم السرب؛ وجدت أ داءً مُشرِّفًا ، يمثل القوات المسلحة ، بشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "كامل" ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من رد الاعتبار والثأر لشهدائنا في ليبيا " حاجة مشرفة ، وسجَّلها التاريخ".





ووجّه شقيق 2 من ضحايا الارهاب ، رسالة للإرهابيين ، قائلاً "ل كل واحد إرهابي ، خليك مكانك واعدل فكرك".



