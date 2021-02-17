محمد نوار: إذاعة صوت العرب لها دور تاريخي في مساندة وتحرير الدول العربية.. فيديو

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن المحطات الإذاعية وشبكات الإذاعة بدأت في الزيادة؛ بعد ثورة 1952، وكان منها محطات "صوت العرب، والشرق الأوسط، والقرآن الكريم" حتى وصلت إلى 8 شبكات إذاعية، ومحطة منفردة، وكانت للأغاني.
وأضاف محمد نوار خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": هناك رواد كثيرون للإذاعة المصرية كان منهم وجدي الحكيم وأمين بسيوني، مشيرًا إلى أن وجدي الحكيم يعتبر وسيلة إعلام بذاته.
وأوضح محمد نوار ، أن إذاعة صوت العرب كان لها دورها التاريخي في مساندة وتحرير العديد من الدول العربية الشقيقة، ومنها "الجزائر وتونس واليمن"، ودعمت حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.