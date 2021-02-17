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منوعات

روان بن حسين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "لونا": عيون ماما

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:25 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران
شاركت الفاشونيستا الكويتية، روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، التجهيزات غير العادية لحفل عيد ميلاد ابنتها "لونا".

ونشرت روان بن حسين مقطع فيديو أظهرت استعدادها لحفل عيد ميلاد ابنتها بمجموعة من الديكورات اللافتة التي تنوعت ما بين البالونات والعرائس الكبرى على طريقة ديزني، إلى جانب سفرة ضخمة يقف على رأسها شيف لإعداد أشهى انواع المخبوزات بمختلف أنواعها.

وعلقت روان قائلة " بنتي الغاليه صار عمرها سنة❤️🙏للامانة تحمّل مسؤولية طفله لوحدي كأم عزباء؛ رحلة صعبه وتحدي صعب، ولكن هالبنت تستاهل الدنيا واللي فيها. صحيح انه ضعف المجهود بس ضعف الحب ايضًا👩‍👧💜الله يحفظك يا عيون ماما وعقبال كل البنات يارب يفرحوا باولادهم وبناتهم"

وتواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

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