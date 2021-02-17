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بين الناس

رفقًا بكبار السن.. أهالى ميت سهيل فى الشرقية يشتكون من إغلاق مكتب البريد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسبب غلق مكتب البريد بعد تطويره، مما يزيد معاناة أصحاب المعاشات من كبار السن والمرضى.

ويقول المواطن حمادة السيد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نطالب بإعادة فتح مكتب بريد ميت سهيل الذى تم إغلاقه بعد تطويره حتى ترحموا الأرامل والعجزة.

وأضاف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإعادة فتح مكتب البريد نظرًا لكونه الوحيد الذى يخدم المركز بأكمله، وذلك لحماية المواطنين، خاصةً كبار السن والسيدات، والأطفال فى ظل جائحة كورونا، ولكن دون جدوى.


وناشد المسئولين بمحافظة الشرقية سرعة التدخل لإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها نتيجة التكدس والزحام، الذى أصبح بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للأهالى فى ظل جائحة كورونا، ورأفة بحال الأهالى من كبار السن و المرضى وتخفيف المعاناة عنهم.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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