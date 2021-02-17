رفقًا بكبار السن.. أهالى ميت سهيل فى الشرقية يشتكون من إغلاق مكتب البريد

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسبب غلق مكتب البريد بعد تطويره، مما يزيد معاناة أصحاب المعاشات من كبار السن والمرضى.





ويقول المواطن حمادة السيد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نطالب بإعادة فتح مكتب بريد ميت سهيل الذى تم إغلاقه بعد تطويره حتى ترحموا الأرامل والعجزة.





وأضاف أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإعادة فتح مكتب البريد نظرًا لكونه الوحيد الذى يخدم المركز بأكمله، وذلك لحماية المواطنين، خاصةً كبار السن والسيدات، والأطفال فى ظل جائحة كورونا، ولكن دون جدوى.









وناشد المسئولين بمحافظة الشرقية سرعة التدخل لإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها نتيجة التكدس والزحام، الذى أصبح بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للأهالى فى ظل جائحة كورونا، ورأفة بحال الأهالى من كبار السن و المرضى وتخفيف المعاناة عنهم.





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