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توك شو

غاليين على مصر.. والد أحد الشهداء في ليبيا: جيشنا جاب حق ولادنا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:09 ص
السرب
السرب
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هاني حسين
علَّق نجاتي أنيس والد الشهيد لوقا نجاتي، أحد الشهداء المصريين الذين قتلهم الإرهاب الغادر في ليبيا، على فيلم السرب.

وقال نجاتي أنيس في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المُذاع على قناة "الأولى الفضائية": "خبر وفاة ابني كان صعباً جداً عليا وعلى مصر كلها".

وأضاف نجاتي أنيس: "كنت في منتهى السعادة بعد جلب حق أبنائنا الشهداء، ولم أتوقع جلب حق أبنائنا والقصاص لهم، لكن الرئيس السيسي، الإنسان حريص على جلب حق كل مواطن مصري".

وتابع نجاتي أنيس: "فرحان أن جيشنا جاب حق ولادنا وشعرت بأن أبناءنا غاليين على مصر كلها".
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