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رئيس الإذاعة المصرية: مقدمو إذاعة القرآن الكريم نجوم وأصواتهم مميزة.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:37 ص
رئيس الإذاعة المصرية
رئيس الإذاعة المصرية
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إبراهيم القادري
قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن شبكة القرآن الكريم هي الأهم في منظومة الإذاعة المصرية وبدأت العمل في مارس 1964 وتعمل حتى اليوم وعدد مُستمعيها يتعدي 40 مليون مستمع.

وأضاف محمد نوار خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": قمنا بتطوير محطة القرآن الكريم منذ عامين، بالإضافة  إلى أننا قمنا بتقليص عدد البرامج من 60 برنامجاً إلى 40 وقمنا بزيادة نسبة القران عليها من 60% إلى 80% .

وأوضح محمد نوار، أن جميع مذيعي ومقدمي برامج الإذاعة، هم نجوم، وأصواتهم مميزة جدًا، مشيرًا إلى أننا نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطوّر التكنولوجي والتطبيقات الحديثة.
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