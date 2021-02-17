رئيس الإذاعة المصرية: مقدمو إذاعة القرآن الكريم نجوم وأصواتهم مميزة.. فيديو

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن شبكة القرآن الكريم هي الأهم في منظومة الإذاعة المصرية وبدأت العمل في مارس 1964 وتعمل حتى اليوم وعدد مُستمعيها يتعدي 40 مليون مستمع.





وأضاف محمد نوار خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": قمنا بتطوير محطة القرآن الكريم منذ عامين، بالإضافة إلى أننا قمنا بتقليص عدد البرامج من 60 برنامجاً إلى 40 وقمنا بزيادة نسبة القران عليها من 60% إلى 80% .



