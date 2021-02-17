رئيس الإذاعة المصرية: نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة.. فيديو

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إننا نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة، وحفلات أضواء المدينة، وليالي التليفزيون، مشيرًا إلى أن والدة الفنانة ليلى علوي كانت مذيعة في البرنامج الأوروبي.
وأضاف محمد نوار، خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": الفنان هاني شاكر ومدحت العدل وجمال بخيت وهاني مهنا ومجدي الحسيني، وافقوا على الانضمام للجنة الاستماع.
وأوضح محمد نوار، أننا نرفض الإعلانات علي إذاعة القرآن الكريم ورغم ذلك حققت 14 مليون جنيه، وإذا فتحنا الإعلانات ستصل إلى 60 مليون جنيه.