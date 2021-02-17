رئيس الإذاعة المصرية: نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة.. فيديو

قال محمد نوار ، رئيس المصرية، إننا نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة، و حفلات أضواء المدينة، وليالي التليفزيون، مشيرًا إلى أن والدة الفنانة ليلى علوي كانت مذيعة في البرنامج الأوروبي . الإذاعةنسعىحفلاتأضواءولياليالتليفزيون،الأوروبي





وأضاف محمد نوار ، خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": الفنان هاني شاكر ومدحت العدل وجمال بخيت وهاني مهنا ومجدي الحسيني ، وافقوا على الانضمام للجنة الاستماع.



