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رياضة

للمرة الثالثة.. الأهلي يفوز بالثلاثية في افتتاح دور المجموعات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز كبير، على حساب المريخ السوداني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعد ثلاثية الأمس، هي الثالثة للأهلي في مستهل مشواره بدور المجموعات، حيث تعود المناسبة الأولى في نسخة 1999، عندما تمكن الأهلي من الفوز على شوتنج ستارز النيجيري، في ملعبه ووسط جماهيره، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق شادي محمد ومحمد جودة وأحمد بلال.

وعاد الأهلي ليفتتح مشواره بدور المجموعات لنسخة 2001؛ بالفوز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3-1، وسجَّل ثلاثية الأهلي في تلك المباراة علاء إبراهيم وصنداي وأحمد أبو مسلم.

وتعد ثلاثية الأهلي مساء أمس، أول ثلاثية نظيفة في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبات الفوز الذي حققه الأهلي على حساب المريخ السوداني هو أفضل انطلاقة للفريق بمرحلة المجموعات، وأكبر فوز منذ قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتعديل لوائح البطولة وتطبيق دوري المجموعات.

وكان الأهلي قد فاز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 57، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63، واختتم والتر بواليا الثلاثية بحلول الدقيقة 71.
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