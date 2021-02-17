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مصطفى أبو زيد: المشروعات أدت إلى خفض معدلات البطالة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:54 ص
المشروعات
المشروعات
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، عازمة على توسيع قدرة الاقتصاد المصري، من خلال التنوع فى الهيكل الاقتصادي والإنتاجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك تناغماً بين جميع المسئولين بالدولة من أجل تحسن الاقتصاد وتنفيذ مشروعات جديدة، ومن أجل استراتيجية مصر 2030.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى خفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن ذلك ناتج عن تنفيذ المشروعات القومية الكبري التى تستوعب فرص عمل كثيرة سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وأشار إلى أن الدولة ايضًا قامت بدعم قطاع الصناعة، وخفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، وذلك لتخفيض مصاريف الإنتاج، ولكى يقوم المنتجين بـ زيادة الإنتاج. 

وأوضح أن أزمة فيروس كورونا التى تضرب جميع الدول تسببت فى خفض نسبة الاقتصاد، ولكن الدولة قامت بإجراءات كثيرة من أجل استمرار العمل والصناعة.
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