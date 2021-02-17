عماد أديب يطمئن الجمهور على شقيقه: أخي نجاه الله وهو الآن في المستشفى

طمّأن الكاتب الصحفى محمد صلاح، مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية فى مصر، مُحبى الإعلامي عمرو أديب وذلك بعد تعرّضه لحادث سير مروع، بالقرب من طريق المحور.





وكتب صلاح عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً "‏عمرو أديب بخير والحمد لله 🙏

‏وهذه الرسالة تلقيتها من الصديق

‏الأستاذ عماد أديب توضح الوضع الآن ..

‏سلاماااات للإعلامي الأكثر حضورًا في العالم العربي ❤️"





وكان مضمون رسالة الإعلامي عماد الدين أديب "أعزائي.. أخي عمرو نجاه الله وهو في المستشفى يقوم بأشعة كاملة للتأكد من عدم وجود مضاعفات أو نزيف داخلي لا قدر الله يارب حمدك وشكرك لأن الحادث كان مروع المهم أن نطمئن من الأشعة..

عماد أديب الإمارات"..





وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.







