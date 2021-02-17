المذيع يحتاج إلى سنة تدريب صامت.. البسيوني: قراءة نشرات الأخبار صعبة.. فيديو

قال عبد الرحمن البسيوني مدير عام التنفيذ بإذاعة صوت العرب: من الصعب قراءة نشرات الاخبار، مؤكدًا أن المذيع يحتاج إلى سنة تدريب صامت أولاً، ونعمل جميعا كأسرة واحدة، ونعتمد على التواصل بين الأجيال؛ لخلق شخصية المذيع.
وأضاف البسيوني خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، إذاعة صوت العرب هي عبارة عن أجيال تسلم أجيالاً وهناك تواصل قائم بين هذه الأجيال وبعضها، لافتاً إلى أننا نقوم باختيار المذيعين والعاملين في محطة صوت العرب .
وأوضح البسيوني، أننا نعمل على تدريب المذيعين وتثقيفهم من خلال المعايشة بيننا في محطة صوت العرب، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الضيوف التي نستضيفها تحتاج لأن تتعرف على الأسئلة قبل الحلقة .