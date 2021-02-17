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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه في شباك لايبزج بـ دوري الأبطال

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.


وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.


وقال "صلاح" في تصريحات بعد المباراة "أكون سعيدًا بتسجيل الأهداف بكل تأكيد، لعبنا بشكل جيد أمام لايبزج، كان خصمًا صعبًا، كنا نعرف كيف يلعبون".


وأضاف: "علينا أن نواصل العمل، مباراة الإياب ستكون على ملعبنا، لكن ستكون صعبة أيضًا، نتمنى أن نحسم التأهل لربع النهائي".


وواصل: "أعتقد أن المباراة الأخيرة لنا كانت جيدة حتى الدقيقة 75، لكن تلك هي كرة القدم، يجب أن تلعب بشكل قوي وتقاتل طوال الـ90 دقيقة، أتمنى أن نتحلى دائمًا بالثقة".


وحسب شبكة "هو سكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.3/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين من الآن على ملعب أنفيلد رود.

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