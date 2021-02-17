مجدي خالد: الدولة في مشكلة كبيرة بسبب الزيادة السكانية غير المنضبطة

قال الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، إن الدولة فى مشكلة كبيرة بسبب الزيادة السكانية غير المنضبطة و التى تلتهم عوامل التنمية، موضحًا أن القضية السكانية هى قضية عامة، وليست قضية دولة ولا مجتمع.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الزيادة السكانية تجعل المواطنين لا يشعرون بما تقوم به الدولة.





ولفت إلى أن الجميع فى خطر؛ بسبب عدم ضبط الزيادة السكانية، ولذلك على الجميع أن يكون لديه وعى ويكون لكل أسرة طفلين بالأكثر.





وأشار إلى أن هذه القضية تحتاج مشاركة من الجميع، حتى يشعرون بحياة مختلفة، وأفضل، وطالب من الدولة بعمل خطة زمنية لحل تلك الأزمة الكبيرة.





وأوضح أن الدولة من الممكن أن تقدم حوافز لـ السيدات التى تلتزم ببرامج الدولة، وأكد أن حصة الفرد فى المياه وصلت لـ مرحلة الفقر.