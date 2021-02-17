ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجدي خالد: الدولة في مشكلة كبيرة بسبب الزيادة السكانية غير المنضبطة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:59 ص
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، إن الدولة فى مشكلة كبيرة بسبب الزيادة السكانية غير المنضبطة و التى تلتهم عوامل التنمية، موضحًا أن القضية السكانية هى قضية عامة، وليست قضية دولة ولا مجتمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الزيادة السكانية تجعل المواطنين لا يشعرون بما تقوم به الدولة.

ولفت إلى أن الجميع فى خطر؛ بسبب عدم ضبط الزيادة السكانية، ولذلك على الجميع أن يكون لديه وعى ويكون لكل أسرة طفلين بالأكثر.

وأشار إلى أن هذه القضية تحتاج مشاركة من الجميع، حتى يشعرون بحياة مختلفة، وأفضل، وطالب من الدولة بعمل خطة زمنية لحل تلك الأزمة الكبيرة.

وأوضح أن الدولة من الممكن أن تقدم حوافز لـ السيدات التى تلتزم ببرامج الدولة، وأكد أن حصة الفرد فى المياه وصلت لـ مرحلة الفقر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو حسن: النمو السكاني في مصر 4 أضعاف نظيره بالدول المتقدمة.. فيديو

الحرمان من زيادة المرتب والخطاب الديني.. أفضل الطرق لمواجهة النمو السكانى

‎الحكومة تعلن عن خطة ضبط النمو السكاني.. اتجاه لمنح الدعم لطفلين فقط.. نواب: تعدد الزوجات والطلاق أثر سلبا على زيادة معدلات الإنجاب.. والصحة وفرت 90%؜ من وسائل تنظيم الأسرة مجانا

الإفتاء عن الزيادة السكانية: كل سنة بـ نزيد دولة جديدة ..فيديو

هالة السعيد: الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية

التخطيط: الفرد يكلف الدولة منذ ولادته وحتى سن الستين 1.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الأهلي يضرب المريخ السوداني بثلاثية في انطلاقة دوري المجموعات بأبطال أفريقيا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بثنائية على لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك لايبزيج

أعلن إلحاده وحقق ثروة من يوتيوب.. بعد الإفراج عنه.. من هو شادي سرور؟

خروج عمرو أديب من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ولايبزج.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 2000 متر.. لحظة ثوران بركان «إتنا» في إيطاليا | فيديو وصور

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط