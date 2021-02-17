بإطلالة كاجوال.. صديقة كريستيانو رونالدو تنشر صورة من داخل الطائرة

نشرت جورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الايطالي، صورة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهي داخل إحدى الطائرات.





وظهرت جورجينا داخل الطائرة في حالة استرخاء بإطلالة كاجوال وعلقت على الصورة قائلة: "رحلة عمل".







وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.





وكتب الحساب الرسمي للاتحاد التشيكي على "تويتر": "قامت لجنة التاريخ والإحصاء في الاتحاد التشيكي لكرة القدم، بإحصاء جميع الأهداف التي سجلها أسطورتنا جوزيف بيكان، وأردنا أن نعلن أنه سجل 821 هدفًا رسميًا وليس 759".



