السيطرة على حريق هائل في منزل بالفيوم

نشب حريق هائل في أحد المنازل في قرية منية الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أتت على كافة محتوياته.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أطسا، يفيد بنشوب الحريق .

وانتقلت 3 سيارات من الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق ، قبل امتداده الى المنازل المجاورة بالقرية .

كما انتقلت سيارتا إسعاف لتأمين منطقة الحريق ـ تحسبا لحدوث أى اختناقات أو إصابات .

وتبين من التحقيقات أن النيران شبت فى منزل بالقرية منية الحيط بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، دون معرفة الأسباب التى أدت إلى اندلاع الحريق الذى استمر أكثر من ساعة .

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى نيابة إطسا، التى قررت انتداب خبير المعمل الجنائى بمديرية أمن الفيوم، لإعداد تقرير عن الحريق وأسبابه وتقدير الخسائر المبدئية الناتجة عنه.

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