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منوعات

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:59 ص
اكواب
اكواب
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عزة عاطف
شاركت إحدى النساء حيلة ذكية عبر تطبيق TikTok لتنظيف الأكواب باستخدام قشر الليمون في غسالة الصحون مما سيضمن كؤوسًا لامعة كأنها جديدة.

شاركت المرأة الفيديو على تطبيق تيك توك تحت عنوان لماذا لا يجب عليك التخلص من قشر الليمون المستعمل؟ .

السيدة تدعى "ليندسي"، شاركت الحيلة الذكية مع متابعيها، وقالت: "عندما تستخدم الليمون؛ لا تتخلص منه".

وصورت الجزء الداخلي من غسالة الأطباق، حيث وضعت بقايا قشور الليمون على الرف العلوي، ثم قلبت الليمون، لتؤكد أنه مستعمل من قبل وفارغ.

وتقول: "فقط ضعيها في غسالة الأطباق وستكون أكوابك جميلة ولامعة، ثم سحبت الباب، وكشفت عن كؤوس نظيفة متلألئة خالية من بقع الماء".

ونصحت ليندسي في التعليقات: "فقط استخدمها مرة أو مرتين ثم ارمها، أذهلت الحيلة مستخدمي TikTok".
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