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رياضة

مدرب المريخ السابق يكشف أسباب الهزيمة أمام الأهلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال إبراهيم حسين "إبراهومة"، المدير الفني السابق للمريخ السوداني، إن الأهلي فريق يستحق الاحترام، وشرَّف الكرة العربية؛ بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية.

وأضاف إبراهيم حسين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المريخ السوداني لا يمر بأفضل فتراته؛ بسبب تغيير الأجهزة الفنية، وغياب عدد من لاعبيه المميزين للإصابة أو الإيقاف.

وأكد أن المريخ السوداني أخطأ، في الاعتماد على الهجمات المرتدة لضعف اللياقة البدنية للفريق السوداني، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري يتمتع بالذكاء وطموح كبير وهذا ما صنع الفارق.

وأتم: "الأهلي ضمن العبور للمرحلة التالية من البطولة، والمنافسة على المقعد الثاني ستكون بين المريخ وسيمبا التنزاني".
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