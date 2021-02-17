ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علاء إبراهيم: محمد شريف يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال علاء إبراهيم، نجم الأهلي الأسبق ومدرب الشرقية للدخان، إن محمد شريف يستحق الحصول على فرصة كبيرة مع بيتسو موسيماني. 

وأضاف علاء إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام المريخ السوداني الذي يعد أضعف فرق دور المجموعات. 

وتابع :" بواليا سيفيد الأهلي بشكل كبير في المباريات الإفريقية التي تقام خارج مصر، ولكن كنت اتمنى أن يتعاقد الأهلي مع لاعب إفريقي أفضل منه". 

وأكمل:" من الصعب الحكم على مستوى محمود وحيد في مباراة اليوم، خاصة أن المنافس لم يظهر بالمستوى المطلوب".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدحت شلبي عن موسيماني: متكبر وعنيد ودمر شريف وبواليا

رحيل رامي ربيعة عن الأهلي.. والواجهة خليجية.. فيديو

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

ننشر تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني في أبطال أفريقيا

دوري الأبطال.. الأهلي يعاني الإجهاد والإصابات قبل مواجهة المريخ السودني

ترشيحاتنا

السعودية توجه رسالة مهمة للراغبين في أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

ننشر صور حادث عمرو أديب بعد نقله إلى المستشفى

مؤلف فيلم السرب: الإرهاب فزاعة العصر ومصنوع لأسباب معلومة.. فيديو

هل يرد محمد الشرنوبي على نشر مؤهله الدراسي؟.. تفاصيل

مش هيطول في الأهلي.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء كهربا أمام المريخ

ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا تثير قلق العلماء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط

مضى عليها 50 ألف سنة.. روسيا تستخرج فيروسات قديمة من حيوانات منقرضة لدراستها.. صور

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022