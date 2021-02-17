فايز السراج يخاطب الليبيين بعد مغادرته البلاد

قال فايز السراج، الرئيس السابق للمجلس الرئاسي الليبي، إنه حان الوقت لعودة الرشد للعقول بعد التأكد من أن الحل عسكريًا في ليبيا، مُعربًا عن أمله في إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري في موعدها المحدد.





وأضاف "السراج" في كلمة مصورة هنّأ خلالها الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير أن الثقة لم تتزعزع في قدرة هذا البلد على لملمة جراحه، موضحًا أن الثورة هي تحول إيجابي كبير في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ولن يفرط فيه الليبيون.





وأكد "السراج" - في أول تصريح له بعد مغادرته ليبيا- أنه حاول جاهدا منذ توليه المسؤولية في ظرف بالغ الصعوبة، العمل من أجل خروج البلاد من أزماتها المتتالية على أكثر من صعيد.





وأشار إلى أن البلاد كانت تشهد آنذاك انقساما داخليا وتدخلا خارجيا في الشؤون الداخلية وانتشار الإرهاب ومشكلة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن التراجع الكبير في إنتاج النفط.





وشدّد "السراج" على أن الأجواء كانت ملبدة بالغيوم السياسية التي لا تبشر بخير، مضيفا أنه كانت هناك حلول ومبادرات مطروحة طول الوقت تؤدي إلى مصالحة وطنية وتوحيد المؤسسات السيادية وتصل بالبلاد إلى انتخابات، لكن للأسف كانت المصالح الشخصية والجهوية قد بلغت لدى البعض مرحلة متقدمة من الهوس لتدفع بشبابنا إلى محرقة الحرب والتقاتل، على حد قوله.



