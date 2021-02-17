أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن الجميع عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا للمرور من تلك الأزمة.

طمّأن الكاتب الصحفى محمد صلاح، مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية فى مصر، مُحبى الإعلامي عمرو أديب وذلك بعد تعرّضه لحادث سير مروع، بالقرب من طريق المحور.





وكتب صلاح عبر حسابه على "فيس بوك" قائلًا "‏عمرو أديب بخير والحمد لله 🙏









قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تتعرض لأمطار غزيرة منذ الأمس ومستمرة من دون توقف على جميع مدن المحافظة خاصة المُطلة على البحر.

وأضاف هشام آمنة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" الفضائية، أن كمية مياه الأمطار كبيرة، وشهدت المحافظة سقوط الثلوج.









عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق فرحته بأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق المريخ السوداني.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"استاد القاهرة منور بأهداف عالمية للنادي الأهلي في مرمى فريق المريخ السوداني".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لاعبو النادي الأهلي أحرزو الأهداف على طريقة الكبار"، متابعا أن :"نفسي مروان محسن يجيب هدف انهاردة في الاستاد ويفرحنا بقي ويرجع زي زمان".



