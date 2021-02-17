رقص القيادي الإخواني عبد الفتاح مورو مع فنانة تونسية يثير ضجة واسعة.. شاهد

أثار عبدالفتاح مورو، القيادي السابق بحركة النهضة التونسية- ذراع جماعة الإخوان- ضجة واسعة بعد ظهوره يرقص مع الفنانة التونسية مريم بن مولاهم، خلال حفل خطوبتها.





وتسببت صور لـ"عبد الفتاح مورو" ، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بين السخرية من القيادي الإخواني ، وبين الإشادة بهذا السلوك.





وانتشرت صور "مورو" النائب السابق لرئيس حركة النهضة بشكل واسع، حيث كان يراقص الفنانة التونسية المثيرة للجدل مريم بن مولاهم، خلال حفل خطوبتها، مؤخرا، من رجل أعمال خليجي.





وغرد أحد المنتقدين، قائلا "فلما كبر سنه ، ورق عظمه ، صدمت به ، وبأفكاره ، وآخر أمره ، الرقص ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".





بينما اعتبر آخرون ، أن عبد الفتاح مورو ، من بين الانتهازيين ، ولا يخدم الدين من قريب ولا من بعيد.





وردت مريم بن مولاهم على الانتقادات ، قائلة "الله أنا أشرفني ونورني انو جاني الشيخ عبد الفتاح مورو ، واخذا بخاطري ، وكان شرف ليا انو قرالي الفاتحة متاعي ولبى دعوتي للخطوبة ، وهو ابنو ، وانا من اشد معجبين بيه.. عبد الفتاح مورو ، ونشكر زادة مرتو فاضلة الي نحبها برشا ونحترمها برشا.. وهذا انسميه ريق بارد إلي قاعدين تعملو فيه ، وحسد وغيرة وحقد ، وموتوا .. فتفتوا أنا الملكةً''.





صورة للقيادي في جماعة الاخوان المسلمين عبد الفتاح مورو وهو يرقص في حفل خطوبة الممثلة التونسية مريم بن مولاهم أمس بعد وصلة من الدعاء للعروسين 🥰🥰🥰

الف مبروك وربنا يتمم بخير 🙏🥰 pic.twitter.com/RBX1KtVfem — hala (@HalaElZieny) February 16, 2021

هو ليس مفتي ! عبد الفتاح مورو هو محام وسياسي في التيار الإسلامي التونسي وأحد القادة التاريخيين لحركة النهضة. هو كغيره من الطفيليات و الانتهازيين الذين يلبسون عبائة الدين من اجل مصالحهم الشخصية و لا يخدمون الدين لا من قريب و لا من بعيد! — Adam ZIANI (@AdamZIANI) February 16, 2021

عبد الفتاح مورو أتذكره وأنا في ريعان الشباب وهو بلحيته السوداء المشذبة ولباسه التونسي الجميل وهو من قيادات الاتجاه الإسلامي فلما كبر سنه ورق عظمه صدمت به وبأفكاره وآخر أمره الرقص مع الفاجرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم — الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) February 16, 2021