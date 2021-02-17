رقص القيادي الإخواني عبد الفتاح مورو مع فنانة تونسية يثير ضجة واسعة.. شاهد

صورة للقيادي في جماعة الاخوان المسلمين عبد الفتاح مورو وهو يرقص في حفل خطوبة الممثلة التونسية مريم بن مولاهم أمس بعد وصلة من الدعاء للعروسين 🥰🥰🥰— hala (@HalaElZieny) February 16, 2021
الف مبروك وربنا يتمم بخير 🙏🥰 pic.twitter.com/RBX1KtVfem
هو ليس مفتي ! عبد الفتاح مورو هو محام وسياسي في التيار الإسلامي التونسي وأحد القادة التاريخيين لحركة النهضة. هو كغيره من الطفيليات و الانتهازيين الذين يلبسون عبائة الدين من اجل مصالحهم الشخصية و لا يخدمون الدين لا من قريب و لا من بعيد!— Adam ZIANI (@AdamZIANI) February 16, 2021
عبد الفتاح مورو أتذكره وأنا في ريعان الشباب وهو بلحيته السوداء المشذبة ولباسه التونسي الجميل وهو من قيادات الاتجاه الإسلامي فلما كبر سنه ورق عظمه صدمت به وبأفكاره وآخر أمره الرقص مع الفاجرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم— الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) February 16, 2021
عبد الفتاح مورو الأيامات هذي ناقص نحل السبالة يطلعلي— 🇹🇳Carthaginian💎Goddess♍🇹🇳 (@Lady1188118811) February 16, 2021
المعبد الأزرق ناوي عليه رئيس حكومة زعمة؟؟؟؟