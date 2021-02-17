سمية الخشاب توجه رسالة لـ عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع

تعرض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء وذلك بالقرب من طريق المحور في منطقة 6 أكتوبر.





وكتبت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر قائلة: "‏‏‎#الاعلامي ‎#الكبير ‎#عمرو_اديب الف حمد الله علي سلامتك ،قدر الله وماشاء فعل وربنا يحميك من كل شر 🙏‎#سمية_الخشاب".





وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.



