ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمية الخشاب توجه رسالة لـ عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:47 ص
عمرو وسمية
عمرو وسمية
Advertisements
محمد بدران
تعرض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء وذلك بالقرب من طريق المحور في منطقة 6 أكتوبر.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر قائلة: "‏‏‎#الاعلامي ‎#الكبير ‎#عمرو_اديب الف حمد الله علي سلامتك ،قدر الله وماشاء فعل وربنا يحميك من كل شر 🙏‎#سمية_الخشاب".

وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.

يذكر أن أمس الثلاثاء هو اجازة الاعلامي عمرو اديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة إم بي سي، وكان عائدا إلى منزله في مدينة أكتوبر وليس من البرنامج.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط

مضى عليها 50 ألف سنة.. روسيا تستخرج فيروسات قديمة من حيوانات منقرضة لدراستها.. صور

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022