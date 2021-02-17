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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:56 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدّد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا .

وقال سيد عبدالحفيظ إن الفريق سيغادر الجمعة المقبل إلى تنزانيا، لخوض مباراة صعبة، حيث إن "سيمبا" فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث». 

وتحدث عبد الحفيظ، عن قراره بفرض عقوبة مالية على اللاعب الذي يتحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن القرار يأتي؛ من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق، حتى لا يتأثر مستوى الفريق نظرًا لأنه ينافس على بطولات محلية وقارية.

وأكد عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي يقدرون مسئولياتهم تجاه النادي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وجود وليد سليمان مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة رغم إصابته وعدم مشاركته يأتي نظرًا لدوره الكبير داخل الفريق، ومؤازرته زملاءه.
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