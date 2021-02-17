دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

حدّد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا .





وقال سيد عبدالحفيظ إن الفريق سيغادر الجمعة المقبل إلى تنزانيا، لخوض مباراة صعبة، حيث إن "سيمبا" فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث».





وتحدث عبد الحفيظ ، عن قراره بفرض عقوبة مالية على اللاعب الذي يتحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن القرار يأتي؛ من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق، حتى لا يتأثر مستوى الفريق نظرًا لأنه ينافس على بطولات محلية وقارية.



