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رياضة

بيراميدز: نعاني بسبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا في الكونفيدرالية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، استياءه من التجاهل الإعلامي لمشوار بيراميدز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال هاني، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس": "نعاني من مشكلة؛ بسبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا في الكونفيدرالية، لدينا لاعبون في منتخب مصر، وبيراميدز يمثل مصر في البطولات الإفريقية مثل الأهلي والزمالك".

وتابع: "أتفهم ذلك لو كان في الدوري أو على المستوى المحلي، لكن عندما نلعب على المستوى الإفريقي من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام، وهو ما كان يحدث أيضا مع المقاولون".

وكشف: "نعاني من أزمة أخرى وهي نشر أخبار مغلوطة عن بيراميدز؛ بسبب انتماء من يروج لها".

وأكد المدير الرياضي بيراميدز: "هدفنا المنافسة على الثلاث البطولات التي نشارك بها في الدوري والكأس والكونفيدرالية خلال الموسم الجاري ونأمل في التتويج باللقب".
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