إيرادات فيلم وقفة رجالة تقفز إلى 14 مليوناً و472 ألف جنيه

حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادًا، يوم الاثنين 16 فبراير، قدره 250 ألفًا و942 جنيها، لتقفز إيراداته الإجمالية حتى الآن إلى 14 مليونا و472 ألف جنيه بعد 5 أسابيع من طرحه في دور العرض السينمائي.

بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.





"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.