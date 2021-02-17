الاختناق والقتل.. خبراء يحذرون من تريند الشمع المنتشر على TikTok | صور

أطلق خبراء تحذيرات شديدة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور تريند خطير على تطبيق TikTok لوضع "الشمع الساخن على البشرة" بطريقة قد يؤدي إلى الاختناق، ثم إزالته دفعة واحدة.

حث خبراء الجلد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تجنب الانسياق وراء تلك الأمور المرعبة، حيث يظهر الأشخاص وهم يغطون وجوههم وفمهم حتى رقبتهم وداخل آذانهم وأنفهم بالشمع الساخن.





بدأ التريند الخطير منذ نشر أحد الحلاقين مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات حتى الآن ليؤكد أن استخدام الشمع بهذه الطريقة مفيد.





لكن الرابطة البريطانية لأطباء الجلد أكدت لبي بي سي: "لا ينصح بمحاولة وضع الشمع داخل أنفك أو أذنيك، فإنه قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة".





اكتسب صاب محل حلاقة يدعى Barbershop Kapsalon Freedom من هولندا 800 ألف متابع على TikTok من خلال مقاطع الفيديو الغريبة من داخل صالونه، فقد حصد الفيديو الأول له 84 مليون مشاهدة،وفيه ترك الجزء السفلي من وجه العميل مكشوفًا، لكن في مقطع أحدث حقق 19 مليون مشاهدة يظهر أن العميل قد غطى وجهه كله بالشمع لأسفل على ذقنه ورقبته أيضًا، كما سد أنفه وأذنيه.





تكشف مقاطع الفيديو عن وجوه مغطاة بالكامل، مع مسحات قطنية تستخدم لسد الممرات الهوائية بالشمع، وشرائط من الورق لحماية الرموش والحواجب.





يُظهر الفيديو مادة صمغية تمت إزالتها من الأذنين والأنف مما أدى إلى إزالة عشرات الشعيرات.





يقول الحلاق ريناز إسماعيل لبي بي سي نيوز: إن عملية إزالة الشعر بالشمع شائعة في الشرق الأوسط حيث ولد، لكنه ارتقى بها إلى مستوى جديد.





وأكد: "أنا أول إنسان في العالم قام بعمل إزالة الشعر بالشمع بالكامل دفعة واحدة، وهذا ليس سيئًا على أي نوع بشرة".





فيما حذر خبير التجميل «أليكس إتشيفري» من صالون جون وجينجر في غرب ساسكس قائلا: "أول خطر يمكن أن يسببه هذا الأمر هو الاختناق ثم الوفاة، فالشمع يمكن أن يتصلب داخل الشعيرات الهوائية ويضطر الأطباء حينها لإزالته جراحيًا".





وتقول الدكتورة سارة جارفيس الممارس العام والمدير السريري لأحد المواقع الطبية: "لا أوصي أبدًا بأن يجرب أي شخص هذا في المنزل أو مع أي شخص آخر".





"يتصلب الشمع بمجرد أن يبرد.. وإذا وصل إلى فتحتي الأنف فقد يسدهما، مما يجعل من الصعب للغاية خروجه منها".





كما أن محاولة إخراج الشمع الصلب من قنوات الأذن وفتحات الأنف قد يؤدي إلى إتلاف البطانة الرقيقة، والتسبب في العدوى والالتهاب والتلف المحتمل لطبلة الأذن أثناء محاولة إخراجها.





بالإضافة إلى ذلك، فإن بشرة الوجه، وخاصة حول العينين، حساسة للغاية، والشمع المتصلب يمكن أن يخرج معه الرموش والحواجب ويؤدي إلى التهاب مؤلم في الجلد."