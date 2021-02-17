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مرأة

طريقة عمل فول بالجبن المشهي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:21 ص
فول بالجبن
فول بالجبن
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فول بالجبن بشكل مغذٍ يجمع بين البروتين والكالسيوم ، ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي تمد الجسم بالطاقة.
 
مقادير فول بالجبن

ربع كيلو فول مدمس 
ملح  حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 ملعقة كمون ناعم
بصلة  شرائح رفيعة
2 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة
عصير ليمونة 
2 ورق نعناع طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا 
150 جرام جبن مكعبات
ليمونة ودجز 

طريقة تحضير فول بالجبن

* يشوح البصل في الزيت

* ثم يضاف الطماطم والفول والكمون والبابريكا والنعناع وعصير الليمون

* ويترك على النار حتى تمام التجانس

* ويوضع في طبق التقديم

* ويضاف له الجبنة والليمون ويقدم ساخنا
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