طريقة عمل فول بالجبن المشهي

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فول بالجبن بشكل مغذٍ يجمع بين البروتين والكالسيوم ، ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي تمد الجسم بالطاقة.
مقادير فول بالجبن
ربع كيلو فول مدمس
ملح حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كمون ناعم
بصلة شرائح رفيعة
2 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة
عصير ليمونة
2 ورق نعناع طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
150 جرام جبن مكعبات
ليمونة ودجز
طريقة تحضير فول بالجبن
* يشوح البصل في الزيت
* ثم يضاف الطماطم والفول والكمون والبابريكا والنعناع وعصير الليمون
* ويترك على النار حتى تمام التجانس
* ويوضع في طبق التقديم
* ويضاف له الجبنة والليمون ويقدم ساخنا