طريقة عمل فول بالجبن المشهي

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فول بالجبن بشكل مغذٍ يجمع بين البروتين والكالسيوم ، ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي تمد الجسم بالطاقة.

مقادير فول بالجبن





ربع كيلو فول مدمس

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كمون ناعم

بصلة شرائح رفيعة

2 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة

عصير ليمونة

2 ورق نعناع طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

150 جرام جبن مكعبات

ليمونة ودجز





طريقة تحضير فول بالجبن





* يشوح البصل في الزيت





* ثم يضاف الطماطم والفول والكمون والبابريكا والنعناع وعصير الليمون





* ويترك على النار حتى تمام التجانس





* ويوضع في طبق التقديم



