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رياضة

موعد مباراة العودة بين ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.


وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.


ويستقبل ليفربول، فريق لايبزيج الألمانى، فى العاشرة من مساء يوم الأربعاء، الموافق 20 مارس القادم، فى مباراة العودة على ملعب الأنفيلد.

وتسلم محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في المباراة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب إحرازه الهدف.

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