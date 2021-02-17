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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الأربعاء العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتي الزمالك ضد الاسماعيلي في الدوري المصري، ويوفينتوس مع بورتو في دوري أبطال أوروبا.


مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بورتو × يوفنتوس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1      

إشبيلية × بوروسيا دورتموند - العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 2    

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلى × فولهام – الثامنة مساء

إيفرتون × مانشستر سيتى – العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتى × أتلتيكو مدريد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا × نيس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب × أسوان – الثانية والنصف عصرا

الإنتاج الحربى × غزل المحلة – الخامسة مساء

سيراميكا × الاتحاد السكندرى – الخامسة مساء

الزمالك × الإسماعيلى – السابعة والنصف مساء
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