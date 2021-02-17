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أخبار العالم

بايدن: لا يجب أن يدخل أحد السجن بسبب تعاطي المخدرات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:31 ص
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قسم الخارجي
توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون بلاده في ظروف مختلفة تمامًا بحلول عيد الميلاد المقبل.

وقال "بايدن" في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه لا يجب أن يذهب أحد إلى السجن بجريمة مخدرات أو بسبب تعاطي وإدمان المخدرات، لكن عليهم أن يذهبوا إلى مراكز إعادة التأهيل.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال المقابلة "تعبت من الحديث عن ترامب لا أريد التحدّث عنه بعد الآن".

وأشار "بايدن" إلى أنه أصدر أمرا تنفيذيا يسمح للأطباء والممرضات المتقاعدين بالمشاركة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن أحد العوائق الرئيسية أمام تسريع وتيرة التطعيم تتمثل في نقص الأطقم الطبية.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه بحلول شهر يوليو القادم؛ سيحصل جميع الأمريكيين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".


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