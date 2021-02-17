لما الشتا يدق البيبان اوعى تفتح.. صلاح عبد الله يسخر من برودة الجو

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له مع الفنان على الحجار من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق صلاح عبدالله على الصورة ساخرًا من برودة الجو: "لما الشتا يدق البيبان، اوعى تفتح ياعلى".





كانت آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله بطولة مسلسل عائلة الحاج نعمان الذى أذيع نؤخرًا على شاشة ام بي سي مصر.





يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل "قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.





المسلسل بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، أميرة هاني، كارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب.