ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. حكايتها مع اليهود قبل إشهار إسلامها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:57 ص
ليلى مراد
ليلى مراد
Advertisements
سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر يناهز 77 سنة. 

ليلى مراد، هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الأصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.

وفي أكتوبر عام 2019، انتشر فيديو عبر تويتر، للفنانة ليلى مراد، ترتل فيه أحد الترانيم اليهودية، خلال عيد الغفران، وذلك خلال الفترة انتمائها لليهودية، مصحوبا بتعليق: «ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء، في هذا التسجيل النادر هي ترتل اشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين الى الباري ان يغفر لهم ذنوبهم».

وأعلنت ليلى مراد، إسلامها عام 1946، في بداية شهر رمضان المعظم، وأشهرت إسلامها في مشيخة الأزهر، أمام الشيخ محمود أبو العيون، واستمرت على الإسلام حتى وفاتها عام 1995. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المغرب يدرج الثقافة اليهودية ضمن المناهج الدراسية

شاهد.. وفد إماراتي بحريني يحتفل بعيد حانوكا اليهودي فى إسرائيل

ذكرى ميلاد منير مراد.. قصة إسلام شقيق ليلى مراد

رفض الهجرة إلى إسرائيل ومات بجلطة دماغية.. معلومات لا تعرفها عن إلياس مؤدب

ترشيحاتنا

بفتحة على الساق.. سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

5 جنيهات رسوما ضريبية على 10 خدمات لصالح صندوق أسر الشهداء

في وضح النهار.. سرقة سيارة جيب لكزس من داخل معرض في الرياض | فيديو

دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

مجموعة منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم؟.. مستشار المفتي يكشف عنه.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

الاختناق والقتل.. خبراء يحذرون من تريند الشمع المنتشر على TikTok | صور

في وضح النهار.. سرقة سيارة جيب لكزس من داخل معرض في الرياض | فيديو