في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. حكايتها مع اليهود قبل إشهار إسلامها

تحل اليوم الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر يناهز 77 سنة.





ليلى مراد، هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الأصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.





وفي أكتوبر عام 2019، انتشر فيديو عبر تويتر، للفنانة ليلى مراد، ترتل فيه أحد الترانيم اليهودية، خلال عيد الغفران، وذلك خلال الفترة انتمائها لليهودية، مصحوبا بتعليق : «ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء، في هذا التسجيل النادر هي ترتل اشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين الى الباري ان يغفر لهم ذنوبهم».



