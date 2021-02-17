بايدن يتوعد الصين بـ"دفع الثمن"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الصين ستدفع الثمن جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، موضحا أنه أثار الأمر مع الرئيس شي جين بينج خلال مكالمة هاتفية بينهما في الأيام الأخيرة.





وأضاف بايدن خلال لقاء مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "ستكون هناك تداعيات على الصين".





وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للصين حول الإبادة الجماعية ضد الإيجور والقمع في هونج كونج؛ أشار بايدن إلى أن هناك معايير ثقافية مختلفة لدى الصينيين.





في سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى السجن بسبب تعاطي المخدرات، بل عليه الذهاب إلى مراكز إعادة التأهيل.





ودعا بايدن إلى ضخ المزيد من الأموال في أجهزة قوات الأمن ليكون هناك شرطة مجتمعية، مطالبا بتغيير التشريعات المتعلقة بالأمر.



