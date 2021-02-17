ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يتوعد الصين بـ"دفع الثمن"

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:04 ص
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الصين ستدفع الثمن جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، موضحا أنه أثار الأمر مع الرئيس شي جين بينج خلال مكالمة هاتفية بينهما في الأيام الأخيرة.

وأضاف بايدن خلال لقاء مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "ستكون هناك تداعيات على الصين".

وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للصين حول الإبادة الجماعية ضد الإيجور والقمع في هونج كونج؛ أشار بايدن إلى أن هناك معايير ثقافية مختلفة لدى الصينيين.

في سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي أنه  لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى السجن بسبب تعاطي المخدرات، بل عليه الذهاب إلى مراكز إعادة التأهيل.

ودعا بايدن إلى ضخ المزيد من الأموال في أجهزة قوات الأمن ليكون هناك شرطة مجتمعية، مطالبا بتغيير التشريعات المتعلقة بالأمر.

وبشأن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، أكد بايدن أنه  بحلول شهر يوليو القادم؛ سيحصل جميع الأمريكيين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين ردا على عقوبات بحق مسؤوليها بشأن "هونج كونج"

قبل مغادرة السلطة.. إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على الصين

تصريح ناري للخارجية الأمريكية عن محاسبة الصين

"فاينانشيال تايمز" تسلط الضوء على تعهد بايدن بالحفاظ على سياسة ترامب تجاه الصين

بايدن: لا يجب أن يدخل أحد السجن بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

عمرو أديب يعود إلى منزله سالماً بعد الحادث المروع

رحل شيخ المالكية.. وفاة الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء متأثرًا بإصابته بكورونا

محافظ كفر الشيخ: نتعرض لأحوال جوية متقلبة وبعض المراكز تشهد أمطارا غزيرة

بفتحة على الساق.. سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

بايدن يتوعد الصين بـ"دفع الثمن"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

الاختناق والقتل.. خبراء يحذرون من تريند الشمع المنتشر على TikTok | صور

في وضح النهار.. سرقة سيارة جيب لكزس من داخل معرض في الرياض | فيديو