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رياضة

وكيل اللاعبين يكشف أسباب عدم نجاح رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدّث وكيل اللاعبين كريستيان إميل، عن أسباب عدم نجاح تجربة رمضان صبحي في الاحتراف في الدوري الإنجليزي.

وقال "إميل" في تصريحات لملعب أون تايم سبورت": "كنت أرى أنه من الصعب أن ينتقل لاعب من الدوري المصري للإنجليزي مباشرةً، بسبب نظام المباريات المختلف والأداء البدني وفارق السرعة".

وأضاف: "كان يحتاج وقتًا أكثر للتأقلم، وكان عليه الانتقال إلى دوري أوروبي آخر، وهو لاعب موهوب ولديه إمكانيات كبيرة".

واستطرد: "أحمد حجازي استثناء لأنه احترف في الدوري الإيطالي ثم أصيب بالرباط الصليبي، وبعد ذلك عاد إلى مصر ومنه إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، وهذا إنجاز غير مسبوق، ولم يستمر في وست بروميتش لأن ناديه كان يمر بضائقة مالية وعرض الاتحاد السعودي كان كبيرًا جدًا، فوافق مسؤوليه رغم رغبة المدير الفني في استمراره، وتسبب ذلك في أزمة بين المدرب والنادي".
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