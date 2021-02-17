أخبار التكنولوجيا| 5 إجراءات يجب اتخاذها عند اختراق حساب واتساب.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف هواوي P50

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
تعد نسخة واتساب على أجهزة اللاب توب أو الكمبيوتر أو ما يعرف ب WhatsApp Web هى نسخة سهلة فى استعمال الواتساب وارسال واستقبال الرسائل أثناء العمل بدون النظر إلى الهاتف كثيرا مع كل رسالة جديدة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هناك مشكلات أخرى تؤدى إلى اختراق واتساب ويب.
أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، رسميا، عن هاتفى Moto G30 و Moto G10 من الفئة المتوسطة، حيث يأتيان مع عدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وكاميرات ذات دقة جيدة وسعر متوسط.
يعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر فى العالم واتسآب الأكثر استخدامًا، حيث يعتمد عليه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وبالرغم من بعض الانتقادات التي واجهتها المنصة خلال الشهر الماضي بسبب تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، إلا أنها لازالت تتربع على عرش منصات التواصل الاجتماعي.
كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية، ستطلق هواتفها الرائدة Huawei P50 فى نهاية شهر مارس القادم، حيث ستتكون مجموعة الهواتف من 3 هواتف وهى Huawei P50 و P50 Pro Huawei و+ P50 Pro Huawei .
يعتمد مستخدمي أجهزة آبل العاملة بنظام ios المتمثلة فى آيفون و آيباد على مساعدها الشخصي Siri لتنفيذ أي شئ يريدونه، إلا أن البعض يريدون استبداله بمساعد جوجل الشخصي Google Assistant المتواجد في هواتف أندرويد.
أصبح تطبيق Signal سيجنال للدردشة هو التطبيق الثانى من حيث التطبيقات الأكثر تحميلا فى العالم، وذلك بعد تطبيق تيليجرام الذى أصبح الأول فى العالم، حيث إنه بعد قرارات سياسة الخصوصية الجديدة من واتسآب تصدرت هذه التطبيقات وأصبحت الأكثر استخداما، الأمر الذى أدى لتقهقر مكانة واتسآب بين التطبيقات ليصبح فى المركز الخامس.
كشفت تسريبات مصورة تصميم وسعر هاتف آيفون القابل للطى أو iPhone Flip من شركة آبل الأمريكية، حيث سيأتى الهاتف بجسم صغير شبيه بهاتف iPhone 12 mini مع جسم مطوى.
اتجه العديد من المستخدمين حول العالم لإستخدام تطبيق تيليجرام Telegram كبديل لتطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب، بعد إعلان الأخير تغييراته في سياسة الخصوصية الخاصة به مما أثار قلق الكثير من الأشخاص.