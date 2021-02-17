أخبار التكنولوجيا| 5 إجراءات يجب اتخاذها عند اختراق حساب واتساب.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف هواوي P50

أصبح تطبيق

سيجنال للدردشة هو التطبيق الثانى من حيث التطبيقات الأكثر تحميلا فى العالم، وذلك بعد تطبيق تيليجرام الذى أصبح الأول فى العالم، حيث إنه بعد قرارات سياسة الخصوصية الجديدة من واتسآب تصدرت هذه التطبيقات وأصبحت الأكثر استخداما، الأمر الذى أدى لتقهقر مكانة واتسآب بين التطبيقات ليصبح فى المركز الخامس.