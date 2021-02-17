الأمم المتحدة تدعو لإتاحة لقاحات كورونا للجميع.. والإمارات تعلن تطعيم 40.48% من السكان.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في كردستان العراق، فضلاً عن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأبرزت الصحف البيان الصادر عن وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يدينوا خلاله "بأقوى العبارات" الهجوم الصاروخي، الذي وقع في شمال العراق، وأدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي.





وجاء في البيان، الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "ستدعم حكوماتنا معا التحقيق الذي تجريه حكومة العراق بهدف محاسبة المسؤولين عن الهجوم".





في سياق آخر، اهتمت الصحف على رأسها "الاتحاد" بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.





وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أي دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".





ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.





دوليا، اهتمت الصحف بمطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بعزل زعيمهم ميتش ماكونيل، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها السيناتور عن ولاية كنتاكي إلى الرئيس السابق إثر المحاكمة البرلمانية الثانية التي خضع لها وانتهت بتبرئته,





وقال ترامب في بيان إن الحزب الجمهوري لن يتمكن من أن يكون مجددًا قويًا مع زعماء سياسيين من أمثال السناتور ميتش ماكونيل على رأسه.





وجاء بيان ترامب بعد أن قال ماكونيل السبت إنه على الرغم من أنه صوت لمصلحة تبرئة ترامب في محاكمة عزله، إلا أن الرئيس السابق "مسؤول عمليًا وأخلاقيًا" عن الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 يناير.





فيما اهتمت صحيفة "البيان" بوفاة رئيس الإكوادور الأسبق جوستافو نوبوا عن عمر ناهز 83 عاما. حيث أعلن الرئيس الحالي لينين مورينو حالة الحداد على نوبوا ابتداء من اليوم الأربعاء.





ونعى مورينو على تويتر الرئيس الأسبق ووصفه بأنه "صديق محبوب وديمقراطي متميز ومعلم أخلاقي لشبابنا ووطني.





وبحسب تقارير محلية فإن نوبوا توفي بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ في الولايات المتحدة.





وكان نوبوا رئيسا للبلاد من عام 2000 إلى 2003 وتمكن خلال أزمة اقتصادية عميقة واحتجاجات شديدة، من إعادة بعض الاستقرار إلى البلاد بأسلوبه المتوازن.





محليا، اهتمت الصحيفة ذاتها بإعلان الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات عن تقديم لقاح فيروس كورونا إلى 40.48% من إجمالي السكان في البلاد إضافة إلى النجاح في تطعيم 48.46% من فئة كبار السن.





وذكرت المسؤولة الإماراتية أنه يتم العمل حاليًا مع الجهات الصحية المعنية على تحديد دورية أخذ اللقاح كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص.





وأوضحت أن دولة الإمارات أظهرت جاهزية نوعية في التصدي لأزمة فيروس «كوفيد19» وقدمت نموذجًا متميزًا في احتواء الجائحة.





وأشارت الحوسني إلى أن الإمارات حققت إنجازًا صحيًا عالميًا بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح «كورونا» بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليونًا وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يومًا بعد يوم أنها نموذج يحتذى في مواجهة جائحة كورونا.





من جانبها، أبرزت "الخليج" تهنئة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة «تيانوين-1» لكوكب المريخ.





وقال بن راشد في تغريدة على تويتر "نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-1 لكوكب المريخ.. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ.. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".



