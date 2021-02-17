رياح باردة مثيرة للأتربة والرمال بشمال سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء، هبوب رياح شديدة مثيرة للأتربة، مصحوبة بانخفاض كبير فى درجة الحرارة وتغير ملحوظ فى الظروف الجوية.





وذلك، وسط توقعات بسقوط أمطار، وأدى هبوب الرياح إلي تراكم الرمال على الطرق الصحراوية بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش /القنطرة شرق، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، وانعدام الرؤية في بعض المناطق.





كما أدت الرياح إلى سقوط عدد من الأسلاك الكهربائية على الأرض في مدينة الشيخ زويد، وبعض القرى، وسارعت شركة توزيع الكهرباء، بالدفع بفريق فني لرفع الإسلاك علي الفور حتي لا تسبب في أضرار بين المواطنين.





وبادر المواطنون في القري وأطراف المدن إلى تغطية أسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من البرد ومياه الأمطار، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع للحماية من مياه الأمطار، علاوة علي عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب المياه من الأسقف إلى داخل الغرف.





أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.





وأصدر توجيهاته بضرورة استعداد كافة المرافق ومديريات الخدمات المعنية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.





وأضاف المحافظ، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق الدولية السريعة لمواجهة أي تداعيات أو تطورات لسوء الأحوال الجوية والحد من سرعة السيارات لتجنب حوادث السير.





وأكد المحافظ أنه تم التواصل مع رؤساء المدن الحسنة ونخل للتأكيد علي تطهير مخرات السيول وتجهيز المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية ورفع مخلفات الرمال من الطرق أولًا بأول وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالتداعيات.





ومن جانبه .. أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فى متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.





وأكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد فريق الطوارئ في مختلف المناطق والأفرع التابعة للشركة علي مدار الساعة لتلقي بلاغات عن وجود تجمعات مياه الأمطار، مع تجهيز المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة لسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة المعوقات الناتجة عن مياه هطول أمطار.







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