بالتعاون مع الشباب والرياضة.. قافلة السعادة تجوب مدن شمال سيناء

شهدت عزة الدري، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات "قافلة السعادة " في مركز شباب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، التي تشرف علي تنفيذها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى.





وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية، وتقديم برامج وأنشطة رياضية وترويحية، ومشروعات تنموية للمجتمعات المحلية.





وقد تضمنت فعاليات القافلة العديد من البرامج والأنشطة وذلك انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة المجتمعي، حيث تم تنفيذ ورش عمل للأمهات عن التربية الإيجابية بمشاركة 50 أسرة، بالإضافة إلى ورش عمل للفتيات والسيدات أجل الحفاظ على الصحة من خلال ممارسة الرياضة، والتغذية الصحية السليمة، وتنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية للمرأة المصرية.





كما تم تنفيذ ألعاب ترويحية ل ٥٠٠ طفل من خلال برنامج خطوة نحو حياة أفضل، بالإضافة ورشة عمل لبرنامج " حقك مسئوليتنا"، وكذلك ورش عمل لمبادرة قيمنا من تراثنا بمشاركة الشيخ عبد الخالق صلاح واعظ من الأوقاف، والدكتور عماد مهدى أستاذ الآثار.





كما تم تنفيذ برنامج خطوة نحو حياة أفضل علي ملاعب مركز شباب العريش ، وقد شارك في البرنامج 100طليع من مركز شباب 6اكتوبر بالعريش حضور أستاذ كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.





جاءت هذه الجهود استمرارا للزيارة التى قام بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب لمدينة العريش على مدار يومين خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات والمبادرات الشبابية، كما قدمت مبادرة " قافلة السعادة" مواد غذائية وبطاطين تم توزيعهم على ٥٠٠ أسرة.





حيث قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ فبراير الجاري، تضمنت إطلاق أول مهرجان رياضي، وافتتاح معرض للحرف والصناعات اليدوية السيناوية.