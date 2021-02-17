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كل 6 أشهر..هند النعسانى تعلق على اجتماع مدبولي بالبرلمان وأهميته.. التفاصيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:21 ص
الاعلامية هند النعساني
الاعلامية هند النعساني
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فرح علاء الخولي
قالت الاعلامية هند النعساني، إنه بالامس عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعها مهما مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والهدف منه هو التشاور والتواصل الدائم بين الحكومة والبرلمان، الي جانب حرصة على الاستماع لكل الآراء التي من الممكن الاستفاددة منها في اي قضية تهم مصلحة المواطنين بشكل مباشر.

وتابعت  هند النعساني، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الدكتور مصطفى مدبولي أكد في نهاية هذا الاجتماع أن الهدف في نهاية الامر للحكومة والبرلمان هو الصالح العام ومصلحة المواطن المصري، مشيرا الي ان الحكومة قامت باستحداث منظومة الكترونية للمتابعة الدقيقة والتقييم، والمعنية بإعداد التقرير الذي يتم عرضه على مجلس النواب كل 6 اشهر.

واوضحت ان هذا التقرير خاص بمعدلات انجاز الحكومة ببرنامجها، اضافة الي ان رئيس الوزراء اشار الي ان الحكومة دائما تضع في اعتبارها حجم التمويل الهائل المطلوب من الدولة المصرية  لتنفيذ هذه الاعمال.

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