السيسي: نقبل المعارضة أيا كان مصدرها شرط الوعي بما تطرحه.. ونواب: نحظى باستقرار سياسي وديمقراطية كبيرة.. ومصلحة الوطن لن تأتي إلا بالمعارضة البناءة

- برلماني: المعارضة يجب أن تكون بناءة وليس من باب الفراغ
- نائب بـ الشيوخ: كيانات مرتزقة تستخدم نغمة حرية الرأي للتلاعب بعقول المواطنين
- برلمانية: نمتلك رؤى سياسية مختلفة.. والمعارضة بقمة انتعاشها
افتتح الرئيس السيسي أمس، الثلاثاء، المجمع الطبي بالإسماعيلية، وذلك في إطار تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وجاء جزء من تصريحاته أثناء الافتتاح عن قبول الدولة حرية الرأي والتعبير وترحيبها بالمعارضة، مشددا على ضرورة أن تكون عن سابق دراسة ووعي بمختلف أنواع الظروف المحيطة.
وعن آراء نواب البرلمان والشيوخ في تصريحات الرئيس عن وضع المعارضة في مصر، لاقت كلماته إشادة من جانبهم، كما قدموا العديد من البراهين التي تثبت مدى تمتع النشطاء المعارضين بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن توضيح بعض الثغرات المتعلقة بآليات تقبل الآخر في وجهات نظره.
في البداية، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن حرية الرأي والمعارضة تعيش حالة من الانتعاش منذ تولي الرئيس السيسي مهام قيادة الدولة نحو مسار الإصلاح والتنمية، حيث تم إفساح ساحة الجدال وتبادل الآراء من أجل الوصول إلى حلول مرضية تسهم في عدم إجهاض جهود الدولة في مختلف المجالات.
وأكدت مرثا محروس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أبرز برهان على تمتع المعارضة بحرية التعبير هو ضم مجلس النواب بدورته السابقة والحالية ومجلس الشيوخ لنسبة كبرى من أحزاب المعارضة، وذلك بهدف إحداث مشاركة سياسية فعالة تقوم على تقبل الرأي المعارض بما يعمل على توصيل جميع الرؤي والمقترحات من جميع الزوايا لتصب في منفعة واحدة وهي خدمة الوطن.
وأضافت أن نموذج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثل تكتلا سياسيا فريدا من نوعه يضم مختلف الأطياف السياسية، كما مكن نشطاء المعارضة من المناقشة الإيجابية القائمة على المعارضة وفق حجج منطقية وأدلية وليس مجرد شعارات.
وتابعت: "هناك حالة من التوازن تسود الساحة السياسية بين الجانبين اليميني واليساري، ونسعى لترسيخ مبادئ المعارضة التي تقوم على حب الوطن والخوف على مصالح أبنائه وليس معارضة من باب المعارضة فقط".
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أول من نادى بالحوار المجتمعي الذي يسعى لتبادل وجهات النظر والخبرات حول إيجاد خطط وحلول تهدف إلى تحرك الدولة بالاتجاهات الصحيحة نحو تحقيق برامجها التنموية التي يقوم أساسها على الاستدامة والشمولية، كما دعم فكرة المعارضة البناءة.
وأضاف عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المواطن المصري أصبح لديه وعي كامل بالمخططات الإرهابية التي تسعي لزعزعة الأمن والأستقرار السياسي، وتحتل قصة المعارضة محض اهتمامهم، حيث يتخذونها كوسيلة للتلاعب في أذهان الأفراد بهدف تزييف الحقائق على أرض الواقع وإعاقة المشروعات القومية التي هي مفتاح التقدم والإصلاح.
ولفت إلى أن أبرز الأدلة على دعم الدولة للنشاط السياسي المعارض هي دمج مؤيديه بمجلسي النواب والشيوخ، ولعل استجوابات وتساؤلات النواب للوزراء حول بيانات برامجهم التنموية هي خير شاهد على أن البرلمان الحالي يقوم على مفهوم سياسي جديد غرضه تحقيق أهداف الإصلاح دون النظر إلى أي أغراض شخصية، أي معارضة عن دلائل وبراهين وليس من فراغ أو تعطيل للجهود.
وأشار إلى أهمية تبني الدولة سياسة التحول الرقمي بجميع مؤسساتها التي تعمل على دحض مختلف أوجه الفساد، فضلا عن التشديد الرقابي لأداء العاملين بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن دون أي انتقاص، مما يوفر علينا التنقيب عن السلبيات.
وتابع: "الريس كل يوم في الشارع بيفتتح ويباشر ده غير المؤتمرات الدولية ودي محصلتش من حد قبل كده، لذا لابد علينا دعمه ومساندته لسعيه الدائم والمستمر من أجل تحقيق أحلام الشعب".
في سياق متصل، قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، إن المعارضة جزء من النظام السياسي وله العديد من المزايا، أبرزها إيضاح جميع جوانب القضية المطروحة، وذلك من خلال عرض وجهة النظر والرأي الآخر لها، مما يفرز مزيدا من المعلومات التي تساعد على إيجاد حل جذري للقضايا، ويأتي ذلك حال كونها إيجابية بناءة.
وطالب أبو سريع إمام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، المواطنين بالتقصي عن المعلومات المطروحة أمامهم والتأكد من مصداقيتها من خلال مصدر موثوق به، معقبا: "منعملش شير ولا لايك على حاجة مش عارفين مصدرها إيه"، وذلك لكون مواقع التواصل الاجتماعي منبرا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأضاف: "المعارضة الناشئة بداخل الوطن هدفها إعطاء ملاحظات واقتراحات من شأنها تعديل الاتجاهات نحو المسار الصحيح، إما إذا كانت من الخارج فتكون من قبل كيانات مرتزقة ممولة من قبل جماعات ذات أهداف خبيثة تسعى لهدم إنجازات الدولة وإثارة البلبلة لدى المواطنين".
وأشار النائب إلى أن الدولة تعيش مختلف أنواع الاستقرار وأبرزه السياسي والااقتصادي، ومن المعروف أن من توابع الاستقرار والديمقراطية هي الوصول إلى التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتي من ثم تعطي للدولة القوة والمكانة الإستراتيجية للدولة علي الساحة العالمية.
جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من حق المواطن أن يعارض وأن يعبر عن رأيه، ولكن الهدف من التعبير هو تحسين أحوال الناس وحياتهم.
وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية: "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة.
وأضاف: "نتقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها".
وقال الرئيس إن "الريف المصري هيسمّع في القطاع الصحي، عن طريق تبطين الترع التي تساعد على تقليل وجود الناموس والحشرات التي تجلب العديد من الأمراض للمواطنين"، متمنيًا أن يتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات المقبلة.