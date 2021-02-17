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السيسي: نقبل المعارضة أيا كان مصدرها شرط الوعي بما تطرحه.. ونواب: نحظى باستقرار سياسي وديمقراطية كبيرة.. ومصلحة الوطن لن تأتي إلا بالمعارضة البناءة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:59 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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سماح أنور
  • برلماني: المعارضة يجب أن تكون بناءة وليس من باب الفراغ 
  • نائب بـ الشيوخ: كيانات مرتزقة تستخدم نغمة حرية الرأي للتلاعب بعقول المواطنين 
  • برلمانية: نمتلك رؤى سياسية مختلفة.. والمعارضة بقمة انتعاشها


افتتح الرئيس السيسي أمس، الثلاثاء، المجمع الطبي بالإسماعيلية، وذلك في إطار تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وجاء جزء من تصريحاته أثناء الافتتاح عن قبول الدولة حرية الرأي والتعبير وترحيبها بالمعارضة، مشددا على ضرورة أن تكون عن سابق دراسة ووعي بمختلف أنواع الظروف المحيطة.


وعن آراء نواب البرلمان والشيوخ في تصريحات الرئيس عن وضع المعارضة في مصر، لاقت كلماته إشادة من جانبهم، كما قدموا العديد من البراهين التي تثبت مدى تمتع النشطاء المعارضين بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن توضيح بعض الثغرات المتعلقة بآليات تقبل الآخر في وجهات نظره.


في البداية، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن حرية الرأي والمعارضة تعيش حالة من الانتعاش منذ تولي الرئيس السيسي مهام قيادة الدولة نحو مسار الإصلاح والتنمية، حيث تم إفساح ساحة الجدال وتبادل الآراء من أجل الوصول إلى حلول مرضية تسهم في عدم إجهاض جهود الدولة في مختلف المجالات.


وأكدت مرثا محروس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أبرز برهان على تمتع المعارضة بحرية التعبير هو ضم مجلس النواب بدورته السابقة والحالية ومجلس الشيوخ لنسبة كبرى من أحزاب المعارضة، وذلك بهدف إحداث مشاركة سياسية فعالة تقوم على تقبل الرأي المعارض بما يعمل على توصيل جميع الرؤي والمقترحات من جميع الزوايا لتصب في منفعة واحدة وهي خدمة الوطن.


وأضافت أن نموذج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثل تكتلا سياسيا فريدا من نوعه يضم مختلف الأطياف السياسية، كما مكن نشطاء المعارضة من المناقشة الإيجابية القائمة على المعارضة وفق حجج منطقية وأدلية وليس مجرد شعارات.


وتابعت: "هناك حالة من التوازن تسود الساحة السياسية بين الجانبين اليميني واليساري، ونسعى لترسيخ مبادئ المعارضة التي تقوم على حب الوطن والخوف على مصالح أبنائه وليس معارضة من باب المعارضة فقط".
 

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أول من نادى بالحوار المجتمعي الذي يسعى لتبادل وجهات النظر والخبرات حول إيجاد خطط وحلول تهدف إلى تحرك الدولة بالاتجاهات الصحيحة نحو تحقيق برامجها التنموية التي يقوم أساسها على الاستدامة والشمولية، كما دعم فكرة المعارضة البناءة.


وأضاف عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المواطن المصري أصبح لديه وعي كامل بالمخططات الإرهابية التي تسعي لزعزعة الأمن والأستقرار السياسي، وتحتل قصة المعارضة محض اهتمامهم، حيث يتخذونها كوسيلة للتلاعب في أذهان الأفراد بهدف تزييف الحقائق على أرض الواقع وإعاقة المشروعات القومية التي هي مفتاح التقدم والإصلاح.


ولفت إلى أن أبرز الأدلة على دعم الدولة للنشاط السياسي المعارض هي دمج مؤيديه بمجلسي النواب والشيوخ، ولعل استجوابات وتساؤلات النواب للوزراء حول بيانات برامجهم التنموية هي خير شاهد على أن البرلمان الحالي يقوم على مفهوم سياسي جديد غرضه تحقيق أهداف الإصلاح دون النظر إلى أي أغراض شخصية، أي معارضة عن دلائل وبراهين وليس من فراغ أو تعطيل للجهود.


وأشار إلى أهمية تبني الدولة سياسة التحول الرقمي بجميع مؤسساتها التي تعمل على دحض مختلف أوجه الفساد، فضلا عن التشديد الرقابي لأداء العاملين بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن دون أي انتقاص، مما يوفر علينا التنقيب عن السلبيات.


وتابع: "الريس كل يوم في الشارع بيفتتح ويباشر ده غير المؤتمرات الدولية ودي محصلتش من حد قبل كده، لذا لابد علينا دعمه ومساندته لسعيه الدائم والمستمر من أجل تحقيق أحلام الشعب".


في سياق متصل، قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، إن المعارضة جزء من النظام السياسي وله العديد من المزايا، أبرزها إيضاح جميع جوانب القضية المطروحة، وذلك من خلال عرض وجهة النظر والرأي الآخر لها، مما يفرز مزيدا من المعلومات التي تساعد على إيجاد حل جذري للقضايا، ويأتي ذلك حال كونها إيجابية بناءة.


وطالب أبو سريع إمام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، المواطنين بالتقصي عن المعلومات المطروحة أمامهم والتأكد من مصداقيتها من خلال مصدر موثوق به، معقبا: "منعملش شير ولا لايك على حاجة مش عارفين مصدرها إيه"، وذلك لكون مواقع التواصل الاجتماعي منبرا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.


وأضاف: "المعارضة الناشئة بداخل الوطن هدفها إعطاء ملاحظات واقتراحات من شأنها تعديل الاتجاهات نحو المسار الصحيح، إما إذا كانت من الخارج فتكون من قبل كيانات مرتزقة ممولة من قبل جماعات ذات أهداف خبيثة تسعى لهدم إنجازات الدولة وإثارة البلبلة لدى المواطنين".


وأشار النائب إلى أن الدولة تعيش مختلف أنواع الاستقرار وأبرزه السياسي والااقتصادي، ومن المعروف أن من توابع الاستقرار والديمقراطية هي الوصول إلى التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتي من ثم تعطي للدولة القوة والمكانة الإستراتيجية للدولة علي الساحة العالمية.


جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من حق المواطن أن يعارض وأن يعبر عن رأيه، ولكن الهدف من التعبير هو تحسين أحوال الناس وحياتهم. 


وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية: "إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه"، لافتًا إلى أنه إذا كانت الدولة المصرية جادة جدًا في مواجهة تحدياتها سيخف العبء الكبير على الرأي والمعارضة. 


وأضاف: "نتقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها". 


وقال الرئيس إن "الريف المصري هيسمّع في القطاع الصحي، عن طريق تبطين الترع التي تساعد على تقليل وجود الناموس والحشرات التي تجلب العديد من الأمراض للمواطنين"، متمنيًا أن يتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
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