ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن: سنوفر 600 مليون جرعة لقاح ضد كورونا تكفي لتطعيم كل أمريكي بحلول يوليو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه بحلول نهاية شهر يوليو المقبل، سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع الأمريكيين ضد فيروس كورونا.

وقال بايدن في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم /الأربعاء/ "سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة، تكفي لتطعيم كل أمريكي".

وعبر عن أمله بأن تعود الحياة لطبيعتها بحلول ديسمبر القادم، وقال :"لا أستطيع التنبؤ لكن أعتقد أن الأمة ستكون في ظرف مختلف تمامًا بحلول عيد الميلاد المقبل"،وأنه يجب أن تكون فئة المعلمين من ضمن الفئات التي تعطى أولوية للحصول على اللقاحات.

وتابع: إنه لم يكن هناك سوى 50 مليون جرعة من اللقاحات عندما تولى منصبه، مشيرا إلى أنه استخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإنتاج المزيد من اللقاحات،وأنه تمت الاستعانة بممرضين وعسكريين متقاعدين وأفراد في الحرس الوطني ،وتمت زيادة مواقع الحصول على التطعيمات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السلطات الصحية لم تختبر فعالية اللقاحات على الأطفال، لكنه أكد على البالغين بضرورة أخذ اللقاحات في حال توفرها، و"بغض النظر عن السلالات الجديدة" من الفيروس.

وتعد جائحة كورونا واحدة من أكبر التحديات التي تواجه إدارة بايدن، التي تسعى لتطعيم جميع سكان البلاد في أسرع وقت ممكن،وفي حين أنه تم رصد انخفاض ملحوظ في الحالات الجديدة في عموم البلاد، مؤخرا، حذر خبراء من تخفيف إجراءات الوقاية الحالية، خاصة في ظل وجود سلالات جديدة من الفيروس.
Advertisements
Advertisements

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

عمرو أديب يعود إلى منزله سالماً بعد الحادث المروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

الاختناق والقتل.. خبراء يحذرون من تريند الشمع المنتشر على TikTok | صور