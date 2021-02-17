ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تنشر توثيقا لسياستها الخارجية حيال السوفييت في عهد ريجان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 نشرت وزارة الخارجية الأمريكية المجلد الرابع للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة عن الفترة بين عامي 1981 و1988 والذي يركز على الاتحاد السوفييتي السابق في الفترة بين يناير 1983 وحتى مارس 1985.
ويأتي هذا المجلد ضمن سلسلة من المجلدات الخاصة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة والتي توثق قرارات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، كما يهتم المجلد بتطور سياسات إدارة ريجان تجاه الاتحاد السوفييتي في تلك الفترة.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فإن هذا التوثيق يعرض كيف طور مسئولو إدارة ريجان أجندة السياسة الأمريكية الخارجية حيال الاتحاد السوفييتي فيما يخص قضايا الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية ومواقف الولايات المتحدة من هذه القضايا خلال الاجتماعات التي جمعت بينهم وبين مسئولي الاتحاد السوفييتي السابق.
كما تضمن المجلد عددا من التطورات الخاصة بفترة الحرب الباردة خلال عام 1983، وإعلان مبادرة الرئيس ريجان للدفاع الاستراتيجي في مارس 1983 وإسقاط الاتحاد السوفييتي للطائرة "كيه إيه إل ـ 007" في آخر أغسطس 1983، ونشر الصواريخ "آي إن إف" في عدد من الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" أواخر نوفمبر من ذلك العام، مما أدى إلى انسحاب السوفييت من مفاوضات الحد من الأسلحة في جنيف.
وأشار إلى أنه رغم تلك التحديات فإن وزير الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت جورج شولتز سعى للضغط من أجل تعزيز الحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهو ما أدى إلى اتفاق بشأن بدء مفاوضات جديدة للحد من الأسلحة والقضايا النووية والفضاء وغيرها اعتبارا من مارس 1985.
Advertisements
Advertisements

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

عمرو أديب يعود إلى منزله سالماً بعد الحادث المروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

الاختناق والقتل.. خبراء يحذرون من تريند الشمع المنتشر على TikTok | صور