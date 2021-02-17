واشنطن تنشر توثيقا لسياستها الخارجية حيال السوفييت في عهد ريجان

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية المجلد الرابع للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة عن الفترة بين عامي 1981 و1988 والذي يركز على الاتحاد السوفييتي السابق في الفترة بين يناير 1983 وحتى مارس 1985.

ويأتي هذا المجلد ضمن سلسلة من المجلدات الخاصة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة والتي توثق قرارات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، كما يهتم المجلد بتطور سياسات إدارة ريجان تجاه الاتحاد السوفييتي في تلك الفترة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فإن هذا التوثيق يعرض كيف طور مسئولو إدارة ريجان أجندة السياسة الأمريكية الخارجية حيال الاتحاد السوفييتي فيما يخص قضايا الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية ومواقف الولايات المتحدة من هذه القضايا خلال الاجتماعات التي جمعت بينهم وبين مسئولي الاتحاد السوفييتي السابق.

كما تضمن المجلد عددا من التطورات الخاصة بفترة الحرب الباردة خلال عام 1983، وإعلان مبادرة الرئيس ريجان للدفاع الاستراتيجي في مارس 1983 وإسقاط الاتحاد السوفييتي للطائرة "كيه إيه إل ـ 007" في آخر أغسطس 1983، ونشر الصواريخ "آي إن إف" في عدد من الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" أواخر نوفمبر من ذلك العام، مما أدى إلى انسحاب السوفييت من مفاوضات الحد من الأسلحة في جنيف.