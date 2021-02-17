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نائب وزير التعليم الأسبق: صحة الطلاب أهم من التعليم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:41 ص
برنامج حلم الوطن
برنامج "حلم الوطن"
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قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم الأسبق، إن العالم بشكل أجمع وليس مصر فقط في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي وجه ضربة قوية لكل نظم التعليم في العالم بشكل أجمع، مشيرا إلى أن إجراءات الدول كانت مختلفة عن غيرها فيما يتوافق مع ظروفها، مع انتشار جائحة كورونا بها.

وأضاف "الجيوشي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلم الوطن "، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سلامة والإعلامية دعاء المطعني، عبر فضائية الحدث اليوم، أنه في ظل تلك الظروف الاستثنائية، فكل القرارات يجب أن نتقبلها في اطارها، فالجميع يعلم اننا في ظروف استثنائية، وكل دولة تتخذ القرارات التي تتناسب معها فقط.

وأكد "الجيوشي"، أن كل تتخذ القرارات التي تتناسب معها من أجل الحفاظ على صحة أبنائها مشددا أن التعليم يمكن تعويضه سواء العام المقبل أو بعد المقبل، لكن الصحة لا تعوض، والخطر الصحي أشد من الخطر التعليمي.

وتابع: "القرارات مفيهاش صح وغلط، لكن فيها اجتهاد والدولة تحاول فعل أقصى ما بوسعها، والضرورات تبيح المحظورات".
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