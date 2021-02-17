تغريم 20 مواطنا فى الأقصر لعدم ارتداء الكمامات

شن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، و عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة ليلية استهدفت التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمه الغرامة، وتم تحرير ٤ محاضر لمنشأة لمخالفة قرار مواعيد الغلق المقررة، ومحضر لمنشاة لمخالفة الإجراءات الاحترازية.
رافق رئيس المدينة كلا من أحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد مدير الشئون الادارية .
كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ومواعيد المحال والالتزام بها.
جدير بالذكر أن مواعيد كافة الورش تعمل حتى ٦ مساء.
كما أكد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورةالإلتزام بالمواعيد المقررة قانونا.