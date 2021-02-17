تغريم 20 مواطنا فى الأقصر لعدم ارتداء الكمامات





شن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، و عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة ليلية استهدفت التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمه الغرامة، وتم تحرير ٤ محاضر لمنشأة لمخالفة قرار مواعيد الغلق المقررة، ومحضر لمنشاة لمخالفة الإجراءات الاحترازية.





رافق رئيس المدينة كلا من أحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد مدير الشئون الادارية .





كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ومواعيد المحال والالتزام بها.





جدير بالذكر أن مواعيد كافة الورش تعمل حتى ٦ مساء.