رئيس صحة البرلمان يكشف لـ «صدى البلد» سبب ظهور فيروس كورونا| شاهد

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إنه لا أحد يعلم علم اليقين سبب ظهور فيروس كورونا وحدوث هذا التحور الشديد فى الفيروس، وسبب انتشاره الشديد.









وأضاف حاتم، فى حواره لـ"صدى البلد": "لكن هناك نظرية المؤامرة التى ترى أن هناك معملا فى الصين يتبع إحدى الشركات الأمريكية والمخابرات الأمريكية، وتسبب هذا المعمل سواء بالخطأ أو بقصد فى خلق هذا الفيروس، ثم حدث تحور لفيروس كورونا، بحيث أصبح شديد الانتشار وينقل العدوى بشكل سريع جدا، ويتسبب فى حدوث جلطات فى الأوردة والجسم كله مثل فيروس ايبولا، كما أنه يقلل مناعة الجسم مثل فيروس الإيدز ، ويؤثر على أعضاء الجسم كله مثل فيروس الكبد الوبائى.









وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق: "هناك من ليسوا مع نظرية المؤامرة يرون أن سبب انتشار الفيروس هو التغير المناخى ووجود الخفافيش والأكل المنتشر فى الصين، وأن هذا التحور فى الفيروس حدث من خلال الخفافيش ثم انتشر إلى الإنسان".

















وأوضح أن هناك بعثة علمية كبيرة جدا من منظمة الصحة العالمية وعلماء الفيروسات موجودة فى الصين تبحث فى مدينة ووهان والمدن الأخرى عن أسباب ظهور فيروس كورونا.









واختتم: "حتى الآن ما يعلن عن هذه اللجنة أن ما يثار بشأن أن فيروس كورونا خرج من معمل فى الصين ومخلق هو أمر مستبعد.